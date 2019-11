Caltanissetta, viene travolto da trattore: deceduto imprenditore 56enne

Print This Post

Una vera e propria tragedia è avvenuta nei giorni scorsi a Gela, in provincia di Caltanissetta.

Un imprenditore di 56 anni si era recato presso un capannone industriale situato in un terreno di contrada Pietra Fucile a Ravanusa quando, per cause ancora da capire, sarebbe stato investito da un trattore che avrebbe finito col schiacciargli il torace.

Nonostante l’immediato intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata però, i medici del nosocomio non hanno potuto fare altro che costatarne la morte.

Di Pietro Geremia