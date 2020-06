Caltanissetta, viene ucciso a coltellate in casa propria: carabinieri avviano le indagini

Print This Post

Una triste giornata quella appena trascorsa a Caltanissetta.

Nella serata di Mercoledì scorso un 32enne di origini pakistane sarebbe infatti stato ritrovato cadavere all’interno della propria abitazione sita in via San Cataldo, nel pieno centro nisseno.

L’uomo, stando alle prime indagini avviate dai militari dell’arma dei carabinieri, pare intorno alle 23 abbia ricevuto una serie di coltellate che non gli avrebbero lasciato scampo da parte di tre connazionali beccati in mattinata mentre provavano a far perdere le proprie tracce e con gli abiti ancora intrisi di sangue.