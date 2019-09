Camastra, rinvenuto arsenale in casa di un pregiudicato: arrestato un 67enne

Print This Post

Ricettazione e detenzione illegale di armi e munizioni.

Con questa accusa i carabinieri delle stazioni di Camastra e Naro hanno posto in arresto G.A. 67enne originario di Palma di Montechiaro reo di essere stato trovato in possesso, all’interno di un’abitazione situata in contrada Petrusa, di un fucile calibro 12 rubato circa 35 anni fa, una pistola a salve, un centinaio di cartucce e sei coltelli a serramanico.

Dopo il blitz il 67enne, che non ha saputo dare spiegazioni sul ritrovamento di tali oggetti, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato