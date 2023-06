Si è insediato al comune di Camastra il commissario straordinario nominato dall’assessorato regionale agli enti locali che prenderà il posto e le funzioni del consiglio comunale. A ricoprire l’incarico sarà Concetta Giglia, ex segretario comunale oggi in pensione. Concetta Giglia è di Canicattì ed in passato ha ricoperto svariati incarichi come segretario di diversi comuni. Tra questi bisogna certamente ricordare la nomina nel 2006 a segretario del comune di Campobello di Licata che era stato sciolto dal consiglio dei ministri per infiltrazioni mafiose. Nelle scorse settimane a Camastra si erano dimessi contemporaneamente sei consiglieri comunali tre di maggioranza ed altrettanti di opposizione. Per questo ,motivo il consiglio comunale era stato dichiarato decaduto. I sei consiglieri che si sono dimessi con una lettera protocollata al comune sono: Francesca Agueci, Luca Biagio Allegro, Salvatore Collì, Cinzia Costanza, Giusy D’Alessandro e Giuseppe Scopelliti.. Questo passaggio politico comunque non impedirà al sindaco Dario Gaglio di portare a termine il proprio mandato elettorale che si concluderà tra due anni e per l’esattezza nel 2025 quando nel piccolo centro della provincia di Agrigento, circa 2000 abitanti si tornerà alle urne per eleggere il nuovo sindaco ed i nuovi rappresentanti del consiglio comunale. Da qui alla fine del mandato sarà invece la dottoressa Concetta Giglia a fare le funzioni dell’assemblea cittadina ed alla quale dovranno essere sottoposti atti di competenza del consiglio comunale da parte dell’amministrazione in carica per la loro approvazione.