Camastra, traffico illecito di rifiuti: pm chiedono 2 condanne e 5 assoluzioni

Due condanne e cinque assoluzioni.

È questo quanto chiesto nei giorni scorsi da parte dei pubblici ministeri della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo su altrettanti imputati che hanno scelto il rito abbreviato in merito al caso che ha riguardato il traffico illecito di rifiuti nella discarica di Camastra.

Il processo, che vede come protagonisti ben 34 gli imputati in totale, si sta svolgendo davanti al Giudice delle Udienze Preliminari del capoluogo siciliano in cui sono stati ammessi come parte civile non solo il Comune di Camastra ma anche il Libero Consorzio Comunale e il Ministero dell’Ambiente.

Di Pietro Geremia