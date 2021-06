Le camicie da uomo sono un capo che ormai da anni è onnipresente in ogni guardaroba. Si tratta di un qualcosa di perfetto per ogni occasione, in quanto, si parla di diversi modelli, diversi tessuti e soprattutto diversi colletti.

Ci sono quindi, diverse tipologie di camicie e tutte che soddisfano le esigenze di un uomo, per renderlo elegante, sportivo e casual. Ovviamente, tutto questo dipende anche dagli abbinamenti da poter fare e in che occasione indossare questi meravigliosi capi d’abbigliamento.

Per cominciare, si può prendere in considerazione il classico modello regular fit, ovviamente ci sono diverse tipologie di tessuti. Questo per permettere di scegliere il capo più adatto alle proprie esigenze senza rinunciare alla comodità, considerando anche l’altezza delle temperature di un evento o di qualsiasi altra giornata.

I colori possono essere singoli oppure, ci sono le righe, le micro fantasie e tanto altro ancora. Basta semplicemente scegliere quella più adatta ai propri gusti ed al proprio stile. Anche il tessuto in cotone elasticizzato è una bella idea per una maggiore comodità.

Del tessuto appena citato, su Boggi.com ce ne sono anche del modello slim fit, con diverse tipologie di collo. Tra le più richieste, ci sono ovviamente le camicie uomo con il collo Windsor, elegante e perfetta anche per un semplice pomeriggio di passeggiate all’aperto o per una giornata lavorativa.

Oltre alle fantasie ed i diversi colletti, come già anticipato, ci sono moltissimi tipi di tessuti, tra questi vi sono il nylon o in piquet. Quest’ultimo, sicuramente renderà il look un po’ più particolare ma senza eccedere, quindi un tocco di classe piacevole per chi indossa la camicia e per chi osserva l’outfit.

Le camicie da uomo del brand d’abbigliamento milanese, sono dei prodotti di altissima qualità, pensati appositamente per offrire classe e soprattutto ricercatezza. Proprio per questo motivo sono stati proposti numerosi modelli, tutti per accontentare le esigenze dei clienti, anche quelli più esigenti. Tra le varie proposte quindi, ci sono anche le camicie con il collo Capri, un po’ più corto e meno pesante da indossare.

Se l’idea è quella di essere eleganti in un semplice pomeriggio tra amici, magari un tessuto più particolare come il sopra citato Piquet, oppure in Pin Point di cotone, è proprio quello che ci vuole. Dunque, in base a ciò che si preferisce, si può scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze e quello che calza meglio. La comodità senza rinunciare all’alta classe è quindi possibile, il tutto scegliendo sempre il modello che si preferisce.