Cammarata, 13enne si impicca in campagna

Decisamente una pasqua non felice per gli abitanti di Cammarata, comune in provincia di Agrigento. A quanto pare, una ragazza di 13 anni si sarebbe tolta la vita impiccandosi nell’azienda agricola di proprietà dei genitori, sita in contrada Soria.

Secondo le prime indiscrezioni, sembra che il tragico suicidio della giovane sia dovuto al fatto che l’adolescente non accettasse la malattia che aveva colpito la sorella maggiore.

Un dolore forse troppo grande per la 13enne che, se tutto fosse confermato, l’ha portata a compiere l’insano gesto. In queste ore l’intero paese è sconvolto dalla tragica scoperta e non sono mancate le manifestazioni di cordoglio e affetto nei confronti della famiglia della giovane. Gli uomini dell’arma dei carabinieri hanno intanto avviato le indagini per vederci chiaro sulla sfortunata tragedia.

Di Pietro Geremia