Cammarata, case sventrate e auto danneggiate: intervengono i Vigili del Fuoco

Si contano i danni del maltempo. In queste ore la nostra Sicilia, come si evince dal nostro articolo meteo, è sferzata da forti venti di Maestrale che non solo hanno fatto diminuire le temperature ma come in questo caso, hanno fatto registrare dei danni ingenti, fortunatamente solo a cose.

Il forte vento Mercoledì ha letteralmente sradicato il tetto di una casa situata in via Messina appartenente ad un pensionato 61enne che è andato a danneggiare a sua volta anche i tetti adiacenti l’abitazione dell’uomo causando anche danni alle auto parcheggiate al di sotto di tali abitazioni.

Ovviamente sul posto si è venuto a creare un clima di panico che, con l’intervento dei Vigili del Fuoco di Agrigento che hanno messo principalmente in sicurezza l’intero quartiere, è subito rientrato.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato