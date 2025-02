Hanno deciso di sfidarsi in una pericolosa gara tra auto sportive lungo le vie del centro di Cammarata, seminando il panico tra i passanti.

Protagonisti dell’episodio, due giovani automobilisti che, dopo un sorpasso rischioso, si sono lanciati in un inseguimento ad alta velocità, sotto gli sguardi attoniti di numerosi cittadini.

Proprio in quel momento, a pochi metri dal punto in cui è iniziata la folle corsa, una pattuglia dei Carabinieri di Cammarata stava effettuando un posto di blocco per garantire la sicurezza stradale.

Accortisi del pericolo imminente, i militari hanno intimato l’alt. I due conducenti, però, hanno ignorato l’ordine e sono fuggiti.

Le ricerche dei Carabinieri si sono concluse poco dopo, con l’individuazione dei responsabili. L’analisi delle immagini di una telecamera di sorveglianza, unita alle testimonianze raccolte sul posto, ha consentito di ricostruire l’accaduto.

A entrambi i giovani sono state comminate pesanti sanzioni, la sospensione della patente e il sequestro amministrativo delle autovetture.

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione tra i residenti, evidenziando nuovamente i gravi rischi derivanti dai comportamenti irresponsabili alla guida. Le forze dell’ordine ricordano l’importanza del rispetto delle norme stradali, affinché situazioni di questo tipo non mettano in pericolo l’incolumità di automobilisti e pedoni.