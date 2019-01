Cammarata, paura in città: camion carico di alimenti va a fuoco

Connect on Linked in

Un sabato sera di fuoco quello appena trascorso a Cammarata, paese in provincia di Agrigento.

A quanto pare infatti un furgone carico di pedane di derrate alimentari, avrebbe preso fuoco lungo la strada statale 189.

L’episodio, avvenuto con precisione tra la contrada “San Pietro” e il bivio Tumarrano, sarebbe successo proprio mentre in conducente del mezzo stava percorrendo in rettilineo quando, per motivi ancora da chiarire, ai sarebbe sviluppata nella categoria una del conducente una gigantesca fiammata che in un attimo si sarebbe prepagata a tutto il mezzo bruciandolo completamente.

Per l’autista fortunatamente solo tanta paura. Sul caso indagano le forze dell’ordine.

Di Pietro Geremia