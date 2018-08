Cammarata, scontro auto – camion: morto un 59enne

Print This Post

Continua l’escalation di sangue sulle strade siciliane. Dopo gli incidenti mortali che si sono verificati in questi ultimi giorni e che hanno provocato tre morti, 2 sulla A 19 e 1 sulla SS 189 Agrigento-Palermo lunedì, sempre sulla SS 189 “Della Valle del Platani”, c’è stato lo scontro tra un camion-frigorifero e una Fiat Bravo che ha provocato un morto, Nicolò Russotto di 59 anni e un ferito che fortunatamente non è in pericolo di vita.

Sul luogo del tragico incidente sono arrivate le pattuglie dei carabinieri che hanno effettuato i primi rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato