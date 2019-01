Cammarata, tentato furto furgone di alimentari sorpresi e arresati dai carabinieri

Print This Post

Arresti domiciliari, è questo, in attesa dell’udienza di convalida, il provvedimento eseguito dalle forze dell’ordine che hanno colto di sorpresa quattro persone intente a rubare, lungo la SS 189, un furgone di generi alimentari lasciato parcheggiato dal proprietario a causa di un problema al motore.

I malfattori, G.C. 24enne, M.D.G 25enne residente a Noto, M.N 47enne e S.V. 58enne, vedendo appunto l’uomo allontanarsi dal mezzo, sono entrati in azione ma, per loro sfortuna, si sono visti circondati dai carabineiri della Compagnia di Cammarata che subito li hanno arrestati in flagranza di reato.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato