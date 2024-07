Un’Anticipazione Eccezionale

“Le previsioni che avevamo dato nei mesi scorsi erano esatte: l’avvio della campagna dell’uva Italia avrà un ampio anticipo”, annuncia Marsello Lo Sardo, presidente del Consorzio di Tutela e dell’Uva di Canicattì IGP.

La raccolta inizierà nei primissimi giorni di agosto, con un anticipo maggiore del previsto.

Tuttavia, come specificato da Lo Sardo, la campagna ufficiale dell’Uva Italia di Canicattì a marchio IGP potrà iniziare soltanto a partire dal 20 agosto, in conformità con il disciplinare.

Qualità e Condizioni Ottimali

Lo Sardo sottolinea che la campagna produttiva sarà caratterizzata da un’elevata qualità organolettica dei grappoli.

“I grappoli sono ben formati e gli acini hanno proporzioni e consistenze perfette, grazie a un clima favorevole che ha ridotto la pressione da fitopatie come peronospora e oidio”.

Questo ha permesso di evitare alcuni trattamenti fitosanitari usuali, garantendo un prodotto salubre e al di sotto delle soglie consentite dalle leggi italiane.

Progetto di Mitigazione dei Residui

Fin dal suo insediamento, Lo Sardo ha avviato un progetto volto alla riduzione dei residui da fitofarmaci, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la salubrità dell’uva. “Avremo un prodotto molto salubre, ben oltre i nostri soliti standard”.

Promozione e Tutela del Marchio

Il Consorzio sta pianificando attività di tutela e promozione del prodotto a marchio IGP. “Porteremo avanti tutte quelle iniziative atte a garantire l’immagine del Consorzio e a proteggere il consumatore finale”, afferma Lo Sardo.

Il Consorzio parteciperà alle principali manifestazioni fieristiche nazionali ed estere per promuovere l’uva Italia di Canicattì.

Mercati di Destinazione

Il 50% del prodotto a marchio è destinato alla Francia, dove l’uva Italia è apprezzata per il retrogusto di moscato. Il 25% va in Polonia, un mercato in crescita che dimostra un crescente apprezzamento per questo prodotto tradizionale.

Il resto rimane in Italia, dove l’uva Italia di Canicattì è una presenza costante sugli scaffali.

Conclusioni

La campagna dell’Uva Italia di Canicattì IGP si preannuncia eccezionale non solo per l’anticipo della raccolta, ma soprattutto per la qualità del prodotto.

Grazie a condizioni climatiche favorevoli e a una gestione attenta e sostenibile, il Consorzio è pronto a offrire un’uva di altissimo livello ai mercati nazionali e internazionali, confermando l’eccellenza di un prodotto che è simbolo della tradizione siciliana.