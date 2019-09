Campobello di Licata, gravissimo incidente stradale sulla A21: muore Giovanni Picone di 40anni(Foto)

Connect on Linked in

Era tornato da poco dalle vacanze, trascorse nel suo paese di origine, Campobello di Licata, un tragico destino lo ha atteso ad Asti, la città in cui aveva scelto di vivere assieme alla moglie e dove si era trasferito per lavoro.

Giovanni Picone, 40 anni, campobellese d’origine, sposato e padre di tre figli (la più grande ha sette anni), è morto in un incidente stradale che si è verificato sull’autostrada A21 Torino – Piacenza, nei pressi di San Paolo Solbrito, poco prima della barriera di Villanova, sul cavalcavia che sale da Villafranca.

L’incidente è accaduto nella tarda mattinata di sabato ma per diverse ore non è stato possibile identificare la vittima. Picone viaggiava sul furgone della ditta per cui lavorava, la Medi.h., specializzata nella gestione di ausili per ospedali e case di cura, quando, sulla corsia verso Torino, ha violentemente tamponato un Tir che lo precedeva.

Uno schianto fortissimo che ha visto il mezzo più piccolo letteralmente “infilarsi” sotto il rimorchio dell’autotreno che lo precedeva. Sul teatro dell’incidente è intervenuta un’eliambulanza del 118, ma il conducente del furgone è deceduto per le gravissime lesioni riportate.

I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia stradale. Nel frattempo è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra il casello di Asti Ovest e la barriera di Villanova in direzione Torino per permettere le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi incidentati.

La notizia della morte di Giovanni Picone è subito rimbalzata a Campobello di Licata, dove vivono i genitori del ragazzo, Calogero e Grazia Picone ma anche a Ravanusa, città di origine della moglie, Silvana Alaimo, dove vivono i suoceri. I genitori del giovane sono immediatamente partiti per Torino, affranti dal dolore per la scomparsa del proprio figlio.