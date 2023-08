Teresa Burgio 39 anni di Canicattì, sposata e madre di due figli, attuale segretario comunale a Naro e a Burgio è il nuovo commissario straordinario del comune di Campobello di Licata ente i cui organi amministrativi sono stati dichiarati decaduti dal Consiglio di Giustizia Amministrativa dopo il ricorso presentato da uno dei candidati sindaco, Michele Termini, che non era stato eletto per una manciata di voti. A firmare ieri pomeriggio il decreto di nomina del neo commissario è stato l’assessore regionale agli enti locali Andrea Messina. Teresa Burgio dall’aprile del 2022 ad oggi è segretario al comune di Naro mentre a scavalco guida la segreteria del comune di Burgio. In precedenza ha ricoperto lo stesso incarico presso i comuni di Montallegro e Caltabellotta sempre nell’agrigentino mentre agli inizi della sua carriera è stata segretario generale dei comuni di Borone e Bolotana in provincia di Nuoro in Sardegna. La sentenza del Cga era giunta lo scorso 16 di agosto quando il consiglio di giustizia aveva deciso per la nullità dei voti espressi da tutti gli elettori, annullamento delle amministrative del 14 giugno 2022 e della proclamazione dell’eletto sindaco Antonio Pitruzzella e dei consiglieri comunali.