Campobello di Licata, orrore in Caserma: maresciallo 29enne si uccide con pistola d’ordinanza

Connect on Linked in

Una vera e propria tragedia è

avvenuta nella mattinata di oggi a Campobello di Licata.

Un maresciallo di soli 29 anni si sarebbe infatti suicidato sparandosi con la propria pistola d’ordinanza.

Il tutto sarebbe accaduto all’interno della Caserma situata in via Giuliano Guazzelli dove i colleghi del giovane, che ha compiuto gli anni lo scorso gennaio, hanno trovato il corpo privo di vita nel bagno dell’alloggio.

Non si conoscono ancora le motivazioni che hanno condotto il 29enne all’estremo gesto anche se la perdita della madre, avvenuta qualche tempo fa, era stato un duro colpo dal quale non si era ancora ripreso del tutto.

Sul fatto lo stesso sindaco di Campobello Giovanni Picone ha espresso il proprio cordoglio e quello di tutta la propria comunità per l’immane tragedia che ha colpito il paese.

Di Pietro Geremia