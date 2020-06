Campobello di Licata, paura in centro: scoppia incendio in abitazione

Print This Post

Una giornata da dimenticare quella appena trascorsa a Campobello di Licata.

A quanto pare infatti nella cittadina situata in provincia di Agrigento pare che il tetto di un’abitazione del centro storico, formato da delle travi di legno, abbia improvvisamente cominciato ad andare a fuoco.

Il rogo, avvenuto in tarda notte, avrebbe provocato talmente tanto fumo e odore di bruciato da svegliare la famiglia che dormiva all’interno dell’appartamento permettendo così ai suoi componenti di uscire in tempo e chiamare i soccorsi.

In men che non si dica i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì si sono recati sul posto e in poche ore sono riusciti a spegnere le fiamme.