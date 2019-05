Connect on Linked in

Rapina a mano armata ieri a Campobello di Licata, un uomo col il volto travisato e armato di pistola è entrato nella gioielleria situata in via Vittorio Emanuele,facendosi consegnare tutto il denaro presente nella cassa, rubando anche gli oggetti in oro, per poi far perdere le proprie tracce.

Le forze dell’ordine hanno avviato subito le ricerche facendo anche attivare dei posti di blocco nella zona .

Il bottino ammonta a diverse migliaia di euro.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato