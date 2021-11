Campobello di Licata, ridurre i rifiuti: dall’Europa al Comprensivo SG Bosco una esortazione al mondo intero

L’istiuto Comprensivo SG Bosco di Campobello di Licata ha partecipato alla settimana europea per la riduzione dei rifiuti con una serie di attività coordinate dalla dirigente Alessia Gucione e sottolineate dalla presenza dell’On Giusy Savarino.

Da tempo la scuola ha cercato di formare le coscienze dei cittadini facendo leva sulle tematiche ambientali. Il grido di allarme che parte dalla terra non è mai stato però seriamente preso in considerazione dalla politica mondiale e se adesso tutto il mondo si sta rivoltando “dal basso” a favore di questo nostro pianeta dobbiamo dire grazie proprio alle nuove generazioni che sono cresciute accompagnate proprio dall’istituzione scolastica. Il fenomeno Greta Thunberg ne è la dimostrazione.

L’IC SG Bosco di Campobello di Licata aderendo alla SERR (Settimana Europera per la Riduzione dei Rifiuti) ha messo in atto una serie di iniziative che hanno coinvolto sia i bambini della scuola Primaria che i ragazzi della scuola media. “Le attività portate avanti da tutti i docenti rappresentano una sintesi del lavoro quotidiano che si svolge all’interno delle classi” afferma la Dirigente Scolastica Alessia Guccione “Il ruolo della scuola diventa fondamentale e la risposta dei nostri ragazzi è per noi fonte di speranza per il futuro”.

A coordinare le iniziative della scuola le docenti Maria Rita Bonetta, che ha illustrato all’inizio della manifestazione il senso delle attività e il ruolo importante della scuola che agisce in sinergia con le istituzioni, Liliana Fadda, Giovanna Rizzo e Cettina Greco. “Tutti i docenti dell’istituto meritano di essere elogiati per l’immediata risposta che hanno saputo concretizzare in questa giornata” dice Liliana Fadda. Canti, balli, letture, riflessioni e un mercatino allestito nell’atrio che mette in atto le strategie del recupero con la presenza del calzolaio, della sarta e delle mamme che hanno realizzato assieme ai loro figli e agli insegnanti oggetti e giochi con materiale riciclato e allestito un mercatino dell’usato che dona nuova vita agli oggetti.

La manifestazione ha visto la presenza del Comandante dei vigili urbani, dal comandante della locale stazione dei carabinieri del sindaco Gianni Picone che ha “confessato” senza mezzi termini le responsabilità “dei grandi”: “Noi adulti dobbiamo chiedere scusa a voi ragazzi per avervi consegnato un mondo inquinato frutto del consumismo sfrenato e dello sfruttamento senza regole delle risorse naturali”. Molto qualificante la presenza dell’on. Giusy Savarino, componente della Commissione Territorio e Ambiente della Regione Sicilia, che ha parlato al cuore dei ragazzi con toni “materni”: “Rimango impressionata positivamente e mi emoziono ogni volta che ho l’occasione di constatare la vostra naturale sensibilità alle tematiche ambientali”. Racconta della propria esperienza di mamma e passa a quella di rappresentante delle istituzioni che “devono” dare risposte immediate ed efficaci.

Una bella iniziativa frutto del coinvolgimento generale dell’Istituto con a capo la Dirigente Alessia Guccione, l’indispensabile e fattivo coordinamento generale della DSGA Maria Comparato e di tutto il personale ausiliario, i collaboratori e gli assistenti amministrativi che fa riflettere un po’ tutti:

“Dobbiamo svegliare le nostre coscienze e dare più ascolto alle nuove generazioni che hanno bisogno di modelli concreti ma che hanno dentro di loro una idea già formata e delineata che a noi adulti insegna molto”.

Le parole della Dirigente Alessia Guccione sono molto eloquenti.