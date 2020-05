Print This Post

Era stato trafitto dalla freccia di una balestra ma il cane è stato salvato dal pronto intervento del veterinario.

È successo a Scicli, in provincia di Ragusa, dove la padrona del quattro zampe lo ha trovato agonizzante.

Una volta raggiunto l’ambulatorio veterinario, è stato necessario un intervento chirurgico, andato poi a buon fine, per rimuovere la freccia rimasta conficcata nella parte superiore della schiena.

“Appena qualche millimetro più in là e per il povero animale, divenuto bersaglio vivente di qualche folle criminale, sarebbe morto”. Così in una nota Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza popolare ecologista (Ape).

“L’ennesimo episodio di crudeltà – aggiunge – nei confronti di creature indifese. Proprio due mesi fa un randagio è stato trovato morto in questa località, ucciso con un grosso sasso.

Chiediamo al sindaco Vincenzo Giannone di condannare il gravissimo episodio avvenuto nel suo comune, e di costituirsi parte civile nei procedimenti giudiziari che saranno avviati in caso di individuazione dei responsabili”.

Fonte: gds.it

(https://ragusa.gds.it/articoli/cronaca/2020/01/26/cane-trafitto-da-una-freccia-lo-salva-un-veterinario-di-scicli-198fec6d-5618-4333-98f9-81382442df69/)