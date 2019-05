Cani avvelenati a Cianciana: gli animalisti propongono una taglia di 5000 euro

Connect on Linked in

Sei i cani avvelenati negli ultimi giorni a Cianciana in provincia di Agrigento. L’ultimo animale è morto, dopo ore ed ore di stenti, domenica mattina.

La carcassa verrà analizzata per cercare di stabilire cosa effettivamente, che tipo di veleno, lo abbia ucciso. Altri due animali stanno lottando fra la vita e la morte e altri tre cani, per fortuna, sono fuori pericolo.

Per questo motivo l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha deciso di mettere una taglia di 5.000 euro sul responsabile o sui responsabili di questo eccidio.

La taglia sarà pagata a chiunque con la sua testimonianza (e regolare denuncia) sarà in grado di aiutare a trovare, far processare e condannare definitivamente il responsabile di tale eccidio. Le denunce devono essere sottoscritte e dettagliate presso il locale comando dei carabinieri ed inviati in copia all’associazione, per informazioni telefonare al 3479269949.

Foto d’archivio