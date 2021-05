Ieri, a Canicattì la Polizia di Stato in collaborazione con gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo e della Sezione di Polizia Stradale di Agrigento e Canicattì, durante l’attività di controllo straordinario del territorio mirata alla repressione degli illeciti amministrativi e delle violazioni al codice della strada, eseguita, attraverso le verifiche lungo le vie cittadine, ha sottoposto a sequestro 12 autovetture in sosta su suolo pubblico ed un’ambulanza, prive di copertura assicurativa. Tutti i veicoli venivano quindi rimossi mediante carroattrezzi ed i proprietari venivano sanzionati ai sensi della normativa del codice della strada in materia di copertura assicurativa.