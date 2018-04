Canicattì, 18enne colto in flagrante durante un furto ferisce poliziotti: arrestato

Print This Post

Secondo le disposizioni impartite dal questore Maurizio Auriemma , riguardanti i numerosi reati contro il patrimonio, verificatisi a Canicattì , venivano predisposti, coordinati dal dirigente del commissariato di p.s. di Canicattì, specifichi servizi di controllo del territorio e posti di osservazione nei luoghi presi di mira dai malviventi, soprattutto centri commerciali, istituti scolastici, studi medici e commercialisti.

Nel corso di uno di tali attività veniva sorpreso dagli agenti di polizia , all’interno dell’istituto scolastico professionale “Euroform”, il cittadino di nazionalità rumena, S.I.R. , di anni 18, già conosciuto agli operatori, essendosi già reso responsabile di altri furti di oggetti di facile vendita, con il medesimo modus operandi, agendo sempre di notte e penetrando all’interno degli immobili, mediante la forzatura di infissi.

Il predetto aveva danneggiato il portone di ingresso dello stabile nonchè il distributore di alimenti e bevande per appropriarsi delle monete custodite nella gettoniere ed era alla ricerca di computer in dotazione all’istituto, per impossessarsene .

Alla vista degli agenti, tentava di fuggire ma veniva bloccato dagli operatori a cui si opponeva per divincolarsi e provocando loro diverse ferite. Condotto presso gli uffici del commissariato veniva tratto in arresto per furto aggravato, danneggiamento, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

