Canicattì, 29° anniversario della morte del giudice Rosario Livatino: le iniziative (Video)

Continuano le iniziative per la “Settimana della Legalità” dedicata ai giudici Saetta e Livatino ed organizzata dalle associazioni “Tecnopoplis” ed “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino”.

Questa mattina alle 10.30, nella chiesa di San Domenico, è prevista la funzione religiosa in memoria del giudice Rosario Livatino, alle 12.00, i rappresentanti delle istituzioni, si recheranno sul vecchio tracciato della SS 640 in contrada San Benedetto per rendere omaggio alla stele del Giudice barbaramente ucciso dalla mafia, la giornata di celebrazioni si concluderà alle 21.00 davanti l’abitazione del giudice, in viale regina Margherita, dove si terrà il concerto della Legalità.

Sono passati 29 anni da quella tragica mattina ma il ricordo di Rosario Livatino è sempre vivo nella mente di tutti i canicattinesi onesti , sapere che eroi come i giudici Livatino e Saetta appartengono alla nostra stessa città, Canicattì, è da stimolo per combattere sempre affinchè gli ideali di giustizia siano sempre portati avanti.

Intanto continua il processo di beatificazione del servo di Dio, Rosario Livatino e l’anno prossimo, a trent’anni dall’omicidio del “giudice ragazzino”, che ricorrerà nel 2020 potrà esserci la dichiarazione di Venerabile da parte della Chiesa .