Canicattì, 35enne sbanda col il proprio furgone e si rompe il setto nasale

Nella giornata di ieri un 35enne di Canicattì a bordo del proprio furgone Opel Combo ha avuto un incidente stradale autonomo in contrada Tre Fontane.

L’uomo, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del proprio mezzo andando così a sbattere violentemente il volto contro il parabrezza riportando la frattura del setto nasale che i medici del pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” hanno diagnosticato come guaribile in circa 20 giorni.

Immediatamente dopo il sinistro inoltre pare che il mezzo, probabilmente a causa di una scintilla sprigionatasi in seguito a qualche problema elettrico scaturito dall’incidente stradale, abbia iniziato a prendere fuoco con il conseguente intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento della Città del Parnaso i quali idranti alla mano, sono riusciti fortunatamente a circoscrivere il rogo.

Di Pietro Geremia