Oggi verrà commemorato l’Appuntato dell’Arma dei Carabinieri Alfonso Principato, Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria”, in occasione del 38° anniversario dalla sua tragica scomparsa, occorsa durante un conflitto a fuoco avvenuto, a seguito di rapina, in territorio di Racalmuto, in data 15 aprile 1985.

Nella circostanza, alle ore 10.00, sarà deposto un omaggio floreale presso la tomba del Decorato al cimitero “Bonamorone” di Agrigento, ove le note del “silenzio”, scandite dal trombettiere del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, conferiranno ulteriore solennità al momento di raccoglimento, impreziosito dalla benedizione impartita dal Cappellano Militare della Legione Carabinieri Sicilia (don Salvatore Falzone).

A seguire, alle ore 10.30 presso la Rettoria di San Nicola in Agrigento, verrà celebrata una Santa Messa, officiata dal Cappellano Militare unitamente al locale parroco (don Lillo Argento), alla quale parteciperanno i familiari della Vittima del dovere, il Comandante Provinciale dei Carabinieri (Col. Vittorio Stingo) e le massime Autorità locali, civili e militari.

All’Appuntato Alfonso Principato fu tributata la Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria” con la seguente motivazione:

“Durante un servizio perlustrativo inseguiva tre malfattori che dopo aver consumato due rapine a mano armata, abbandonato il mezzo sul quale viaggiavano, cercavano di far perdere le proprie tracce con la fuga nei campi.

Raggiunto, dopo reiterati conflitti a fuoco, uno dei rapinatori, mentre con determinazione e sprezzo del pericolo lo affrontava, veniva da questi mortalmente ferito. Fulgido esempio di elette virtù militari spinto fino al sacrificio della vita”.