Canicattì, 41enne viola le disposizioni di obbligo di soggiorno: arrestata

Una 41enne originaria di Canicattì è stata arresta dai poliziotti del locale commissariato per aver violato le misure di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. A quanto pare la donna, pluripregiudicata, non sarebbe stata trovata nella propria residenza durante i numerosi controlli domiciliari effettuati dal personale della sezione Volanti, violando così le prescrizioni della misura di prevenzione a cui era sottoposta. Era obbligo per la 41enne infatti permanere nelle ore serali e notturne all’interno della propria abitazione, fatto non ottemperato da parte della stessa pregiudicata, ritrovata in casa solo dopo diverse ore dall’ultimo controllo andato a vuoto. Conseguenzialmente, avendo nuovamente violato la legge consistente in tal caso in tale misura di prevenzione, la donna in questione è stata posta agli arresti domiciliari.

Di Pietro Geremia