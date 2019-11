Canicattì, 8-9 e 10 novembre 2019 si vota per le elezioni Presidenziali della Romania

Print This Post

L’amministrazione comunale di Canicattì, informa che da oggi, 8 novembre, a domenica 10 del corrente mese, si svolgeranno le Elezioni Presidenziali per la Romania.

Il seggio sarà allestito in un’aula posta al piano terra dell’I.C. G.Verga a cui si potrà accedere dal cancello a fianco dei locali comunali di Spazio Arte. Grazie alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale e della dirigente scolastica, Maria Ausilia Corsello questo locale è stato messo a disposizione dei cittadini rumeni presenti in città per consentire loro di esprime il proprio voto.

Per adeguare l’aula alle suddette attività di voto sono stati effettuati lavori per garantire l’utilizzo della connettività internet e di telefonia.

Ai cittadini rumeni auguriamo buon voto.