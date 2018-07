Print This Post

Ancora cassonetti dell’immondizia andati a fuoco. Ieri notte, un incendio, ha completamente distrutto un cassonetto dell’immondizia in corso Umberto, a pochi metri dal palazzo di città.

Non è la prima volta che vengono presi di mira i contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Complice il buio in cui versa in questi giorni la via, qualcuno si è divertito a compiere l’ennesimo atto vandalico ai danni dei contenitori dei rifiuti.