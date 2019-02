Canicattì, abbandono parchi cittadini : interviene Alberto Tedesco

Connect on Linked in

” Il segno fondamentale che indica il livello di civiltà di una comunità è caratterizzato dal rispetto del diritto dei bambini a giocare in ambienti salubri e dignitosi, anche esteticamente, che si esplica attraverso il dovere e l’impegno dell’Ente locale di offrire aree pubbliche attrezzate ed accessibili a tutti.

Nella nostra Città vi sono parchi giochi per bambini dislocati in diversi quartieri del nostro territorio, in Via della Costituzione, in Via Pertini, nella Villa Comunale.

Come purtroppo ognuno di noi può constatare tali aree versano costantemente, da diversi anni, in un profondo stato di degrado, a causa della inciviltà di individui che, continuamente, lordano queste aree e danneggiano i giochi per i bambini, rendendoli inutilizzabili e pericolosi, vanificando le operazioni di bonifica e di riparazione.

Tali circostanze determinano, prima di tutto, un pericolo per la salute dei nostri figli, ed in via ulteriore anche possibili danni patrimoniali per l’ente in caso di sinistri e conseguenti procedimenti giudiziari di risarcimento dei danni, come già si è verificato nel recente passato, che graverebbero sulla già difficile situazione economica del comune.

E’ necessario porre fine a questo spettacolo indegno e mettere in atto, anche per evitare danni all’ente, misure urgenti per evitare il perpetuarsi di tali ignobili condotte.

In tale direzione presenterò in Consiglio Comunale un atto di indirizzo da sottoporre all’attenzione ed alla valutazione di tutti i consiglieri, con cui verrà chiesto:

Previa ricognizione dello stato dei parchi giochi per bambini presenti in città, di impegnare l’amministrazione comunale affinchè tali aree, con l’eccezione di quella presente nella Villa Comunale, vengano circoscritte e chiuse attraverso idonee recinzioni, con la previsione di un solo accesso e con un orario di apertura e di chiusura, che saranno comunque stabiliti da apposito regolamento comunale che disciplinerà l’utilizzo di tali aree. L’apertura e chiusura di tali aree, dovrà essere realizzato da personale comunale o da volontari, attraverso il coinvolgimento di associazioni o comitati di quartiere, laddove costituiti, a mezzo di apposite convenzioni, protocolli di intesa, o ogni altro atto previsto dalla legge e idoneo a perseguire tale scopo. Di impegnare l’amministrazione comunale a disporre l’installazione di impianti di videosorveglianza, con i quali monitorare costantemente tali aree e agevolare l’individuazione dei vandali che operano tali danneggiamenti. Di impegnare l’amministrazione comunale a disporre l’affidamento della Villa comunale alla vigilanza di un custode; Di impegnare l’amministrazione comunale ad individuare nuovi spazi ove realizzare aree di giochi per bambini, anche con la collaborazione delle associazioni, degli imprenditori privati e delle forze economiche che operano nel nostro territorio. “

Il Presidente del Consiglio Comunale

Avv. Alberto Tedesco