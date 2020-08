Nemmeno il periodo di vacanze pare attutire il fenomeno della droga a Canicattì.

A dimostrarlo è quanto avvenuto nella Città del Parnaso dove una coppia del posto, composta da un 40enne e un 50enne, sarebbero stati accusati di aver consegnato alcuni grammi di hashish a qualche giovane. Una volta effettuati gli accertamenti di rito per la coppia è così arrivata una denuncia per l’ipotesi di reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il consumo delle cosiddette droghe “leggere” , nell’hinterland agrigentino, sembra essere in aumento. Hashish e marijuana, sono le sostanze preferite dai giovani ma secondo le ultime indagini delle forze dell’ordine, sembra che anche eroina e cocaina, sostanze classificate come “pesanti”, siano in ascesa.

I servizi antidroga disposti dalle forze dell’ordine: Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza in questi anni hanno posto l’obiettivo comune di prevenire e contrastare l’uso e lo spaccio di stupefacenti tra i giovani. In molti casi i controlli nelle scuole, avvenuti anche con l’ausilio di unità cinofile, hanno permesso di scoraggiare i ragazzi all’uso di stupefacenti.

Grazie anche alla collaborazione dei dirigenti scolastici ,che hanno accolto di buon grado questo tipo di iniziative, quest’anno si ripeteranno i controlli negli istituti scolastici in tutta la provincia di Agrigento .