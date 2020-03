Canicattì, accusati di rapina aggravata: in 2 rinviati in giudizio

Print This Post

Nei giorni scorsi due ragazzi di Canicattì sarebbero stati i protagonisti di una richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica di Agrigento.

Secondo l’accusa i sospettati, rispettivamente di 22 e 35 anni, nel 2017 avrebbero assaltato un negozio di sanitari situato nella Città dell’Uva Italia armati di un coltello e travisati da un passamontagna. Sfortunatamente per loro però, il dipendente non solo reagì facendoli scappare ma si segnò pure il numero di targa del mezzo usato per il tentato ladrocinio consegnandolo alle forze dell’ordine.

I reati contestati ai due soggetti sono dunque quelli di rapina aggravata e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere sui quali è stata fissata l’udienza preliminare per il prossimo 25 Marzo davanti al gup del tribunale agrigentino.

Di Pietro Geremia