Canicattì, accusato di aver ucciso il vicino a colpi di pistola: a giudizio 69enne

Nei giorni scorsi il pm di Agrigento ha chiesto il rinvio a giudizio

per un 69enne di Canicattì accusato di omicidio aggravato dalla

premeditazione e dall’avere agito “per motivi abietti e futili”.

Tutto sarebbe avvenuto

lo scorso 27 settembre quando il pensionato, agricoltore, stando a

quanto emerso dalle indagini al culmine di un a serie di lunghi e

continui litigio dovuti al diritto di passaggio su una strada sita

tra il proprio podere e quello del vicino, entrambi in Contrada

Calici, avrebbe sparato due colpi di pistola al contendente in pieno

volto.

Una volta fermato per l’uomo, che avrebbe confessato il

delitto, è stato fermato per gli accertamenti di rito al seguito dei

quali il pm titolare dell’inchiesta ha chiesto dunque il rinvio a

giudizio dove i parenti della vittima si costituiranno parte civile.

Di Pietro Geremia