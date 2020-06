Canicattì, accusato di maltrattamenti alla moglie: allontanato di casa un 30enne

Connect on Linked in

Nei giorni scorsi gli uomini della Polizia di Stato di Canicattì hanno eseguito un’ordinanza di convalida di allontanamento urgente dalla casa familiare a carico di un 30enne del posto.

A quanto pare infatti l’uomo sarebbe stato denunciato più volte dalla moglie per via di una serie di liti coniugali che, stando all’accusa, sarebbero potute sfociare in gravi delitti se non fossero intervenuti gli stessi agenti canicattinesi a dividere le parti litiganti.

Lo stesso Gip del tribunale di Agrigento dunque, su richiesta del Pubblico Ministero di Agrigento, ha convalidato il provvedimento di allontanamento urgente dalla casa familiare svolto dagli agenti di polizia con prescrizione del divieto di rientro presso il proprio domicilio, in cui vivono moglie e figli minorenni, senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria.