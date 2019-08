Canicattì, acqua eccessivamente torbida: sospesa turnazione

Connect on Linked in

Con una nota pubblicata sul proprio sito istituzionale la Girgenti Acque S.p.A. ha comunicato il rilevamento di una eccessiva torbidità dell’acqua rinvenuta nei serbatoi comunali di Canicattì, Favara, Casteltermini, Campobello di Licata e Ravanusa.

I controlli presso i bacini idrici avrebbero dunque fatto emergere una colorazione anomala dell’acqua non solo con una torbidità elevata ma anche con una percezione visiva del tutto sgradevole.

Di conseguenza, in via cautelativa e in attesa di eventuali diverse decisioni che le Autorità e gli Enti in indirizzo vorranno assumere, è stata sospesa la distribuzione idrica prevista e conseguenzialmente l’acqua accumulata nei serbatoi è stata avviata a scarico, chiedendo tempestivamente la momentanea interruzione della fornitura idrica che riprenderà soltando quando aarà ripristinata la regolare fornitura da parte della società di sovrandito Siciliacque.

Di Pietro Geremia