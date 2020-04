Canicattì, acqua non conforme: ancora disagi in via Capitano Ippolito

Connect on Linked in

Ancora disagi idrici a Canicattì.

Secondo quanto comunicato da parte della Girgenti Acque, in alcuni punti della rete di via Capitano Ippolito della Città dell’Uva Italia l’acqua non sarebbe ancora conforme ai parametri minimi di legge.

L’avviso avviene in seguito ad ulteriori campionamenti posti in essere nei giorni scorsi da parte dell’azienda idrica agrigentina relativamente all’acqua distribuita in via Capitano Ippolito ai civici 17, 75 (matr. 900303/09), 76, di fronte il civico 71 (matr. 79636), 75 (matr. 561847), 99 (matr. 296547), 62 (matr. 7782306) e in via Capitano Ippolito (matr. 251685) evidenziando come la non conformità si è estesa anche in altri punti di rete per i quali gli operatori e i tecnici – stando a quanto rilasciato nella nota – starebbero provvedendo alla pulizia delle riserve idriche ed al rifornimento sostitutivo a mezzo di autobotte garantendo una corretta fornitura.

Di Pietro Geremia