Canicattì, acqua non conforme in via Capitano Ippolito: disposto stop all’erogazione

Sembra che alcuni parametri dell’acqua distribuita a Canicattì siano non conformi ai minimi di legge.

A comunicarlo è stata la nota Società idrica dell’agrigentino Girgenti Acque, in gestione commissariale, la quale dopo aver eseguito le analisi ha disposto la chiusura della fornitura idrica in via Capitano Ippolito.

Sarà cura del gestore provvedere alla pulizia delle riserve idriche ed al rifornimento sostitutivo a mezzo di autobotte. Si assicura, inoltre, che gli operatori e i tecnici dello stesso stanno ponendo in essere quanto necessario per individuare le cause del problema” – termina nel suo comunicato Girgenti Acque.