Un 60enne di Canicattì, si è recato presso gli uffici del locale commissariato per denunciare addebiti sul suo conto corrente per degli acquisti mai effettuati, l’uomo ha riferito di aver ricevuto la comunicazione di spese effettuate con la carta di credito per un totale di 80 euro.

Il canicattinese si è visto addebitare la somma di 54,99 euro per l’acquisto di un biglietto aereo mai effettuato e una seconda operazione, dal costo di 24,95 euro, per alcuni prodotti Amazon.

I poliziotti hanno avviato le indagini per risalire all’autore della frode.