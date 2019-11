Canicattì, agente di commercio si reca in banca ma viene rapinato: è caccia ai banditi

Print This Post

Una rapina ai danni di un agente di commercio di Canicattì è stata posta in essere nei giorni scorsi.

L’uomo, che si occupa di distribuzione di prodotti alimentari in provincia di Agrigento, sarebbe stato fermato lungo la SS 122, nel tratto che collega Castrofilippo alla città dell’Uva Italia, da due malviventi a bordo di una Fiat Panda risultata rubata poco prima i quali lo avrebbero costretto a consegnare tutto il denaro che da lì a poco la vittima avrebbe dovuto consegnare in banca per poi darsela a gambe levate.

Una volta ripreso dallo shock, all’uomo non sarebbe rimasto altro da fare che denunciare il fattaccio agli agenti del Commissariato di polizia di Canicattì i quali, dopo aver avviato le indagini di rito, sono riusciti ad individuare il mezzo rubato utilizzato per la rapina nelle campagne del circondario , totalmente bruciato probabilmente per cancellare ogni traccia che avrebbe potuto ricondurre ai due delinquenti.

Di Pietro Geremia