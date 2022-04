Continuano senza sosta gli episodi di micro criminalità a Canicattì, l’ultimo si è verificato nelle scorse ore in via Carlo Alberto, un uomo e una donna avrebbero aggredito una signora ferma al rifornimento per fare benzina.

La coppia di rapinatori si sarebbe fermata dietro l’auto della donna fingendosi automobilisti in fila per effettuare il rifornimento di carburante, aspettato il momento giusto sarebbero scesi dall’auto aggredendo la donna alla quale sono stati portati via 50 euro.

Immediato l’intervento dei poliziotti del locale commissariato che, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccare i due rapinatori.