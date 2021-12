La situazione dei contagi da Covid-19 a Canicattì sta creando non poche preoccupazioni, oltre 100 possibili casi in attesa di tampone molecolare, in pochi giorni i contagi sono quasi raddoppiati e il numero è destinato a salire visto che ci sarebbero diverse persone in quarantena in attesa di conoscere l’esito dei test effettuati.

Questo l’appello del Sindaco, Vincenzo Corbo ” Mi giungono notizie certe da parte dell’USCA di oltre 100 “allegati1” solo nelle giornate di ieri e oggi .Soggetti probabilmente positive al COVID cui saranno sottoposti nelle prossime ore a tampone molecolare, molti manifestano anche severi sintomi.

Evidentemente Il mio appello dei giorni scorsi rivolto soprattutto ai gestori dei locali NON è stato accolto. Ho già allertato tutte le forze dell’ordine presenti in città per un ferreo controllo del territorio, dove si prospetta anche la chiusura di quei locali dove gli appelli al buonsenso cadono sistematicamente nel vuoto. Nei prossimi giorni mi prefiggo di fare una nota al Presidente della Regione Nello Musumeci per una sempre più probabile dichiarazione di ZONA ARANCIONE .”