Canicattì, allarme siringhe usate: l’appello dei residenti

Connect on Linked in

Da qualche mese i cittadini di via Cuba , ma anche in altri quartieri il problema è presente, lamentano la presenza di siringhe sporche di sangue gettate per terra.

Si tratta di una zona alla periferia del paese, abitata da centinaia di famiglie.

“Non è possibile vivere così – commenta un residente della zona – giornalmente siamo costretti a camminare con lo sguardo in basso per evitare di incappare in qualche siringa. Ogni tanto si fa qualche opera di bonifica ma il problema si ripresenta puntualmente. La preoccupazione maggiore riguarda il pericolo per i bambini che giocano per strada, ignari del rischio che corrono”.

In molti quartieri è stato segnalato lo stesso problema, i cittadini chiedono interventi immediati che riportino la situazione alla normalità. Inoltre, gli abitanti del quartiere, sollecitano maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine, soprattutto nelle ore notturne .