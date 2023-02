Visto il bollettino della Protezione Civile, col quale viene diramata l’allerta arancione nel nostro territorio con previsioni di rovesci o temporali e presenza di neve e ghiaccio sulle strade, il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, in via precauzionale e per garantire la pubblica incolumità, ha emanato l’ordinanza n. 11/2023 con la quale si ordina, tra le altre cose, la chiusure delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado dalle 16 di oggi 8 febbraio e per la giornata di domani giovedì 09/02/2023 sino alla successiva emanazione di avviso da parte della Protezione Civile.

Si avvisa la popolazione a prestare particolare attenzione e di adottare ogni e più opportuno mezzo di protezione dai fenomeni di allagamento che potrebbero verificarsi in concomitanza delle precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale previste dalle 16,00 del giorno 08/02/2023 alle ore 24,00 del 09/02/2023.

In presenza di piogge intense si sconsiglia il transito perdonale e veicolare in tutte le zone già interessate in passato da fenomeni di allagamenti usando, in caso di emergenza, percorsi alternativi;

Si consiglia di rimanere a casa in luoghi sicuri e di uscire solamente in casi di estrema necessità;

Si invita, altresì, a prestare PARTICOLARE attenzione:

1. durante gli spostamenti se necessari e improrogabili, al transito veicolare e pedonale su strade ghiacciate e marciapiedi;

2. agli ulteriori annunci diramati dalle autorità anche a mezzo dell’informazione nazionale e locale e social media;

Si ordina, inoltre, l’interdizione di:

ville e giardini pubblici, parchi gioco, impianti sportivi e Cimitero;

Sono sospese tutte le manifestazioni pubbliche e private, le attività commerciali all’aperto insistenti su aree pubbliche e/o su strade anche se precedentemente autorizzate (mercatino della frutta di Via Piave, ecc.);

Infine è vietato l’uso di tutti i locali interrati e seminterrati, riferito anche alle automobili e automezzi vari; nonché il transito pedonale e veicolare nei pressi di aree già sottoposte ad allagamenti (sottopassaggi via Carlo Alberto e via D. Cirillo) e l’attraversamento dei fiumi e dei valloni.

Confidiamo nella massima collaborazione della nostra Comunità.