Il dipartimento di Protezione Civile della regione Sicilia ha diramato per oggi, un bollettino di Allerta meteo Arancione, valevole fino alle ore 24 di domenica 21 maggio.

A seguito del bollettino il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo ha firmato l’ordinanza sindacale n. 52/2023 con la quale si dispongono una serie di divieti mirati a garantire la pubblica incolumità.

In particolare:

sono interdette tutte le aree pubbliche nelle quali si ravvisa un potenziale rischio: ville e giardini pubblici, parchi gioco, impianti sportivi all’aperto e Cimitero Comunale; i locali interrati e seminterrati;

sono sospese tutte le manifestazioni pubbliche e private, le attività commerciali all’aperto insistenti su aree pubbliche e/o su strade anche se precedentemente autorizzate (mercatino della frutta di Via Piave, ecc.);

in caso di precipitazioni è interdetto il transito pedonale e veicolare nelle aree già sottoposte ad allagamenti e l’attraversamento dei fiumi e dei valloni;

la sospensione dei progetti scolastici extra curriculari organizzati nelle scuole di ogni ordine e grado, degli istituti scolastici pubblici e privati del territorio dal giorno 20/05/2023 dalle ore 16,00 in poi e per la giornata di domani giorno 21/05/2023 sino alle ore 24 ed, in ogni caso, fino alla successiva emanazione di avviso da parte della Protezione Civile;

il proseguimento delle attività del COC di Protezione Civile disposte con Ordinanza n. 45 del 15.05.2023.

Si raccomanda, altresì, di prestare particolare attenzione ad eventuali ulteriori annunci diramati dalle autorità anche a mezzo dell’informazione nazionale e locale e social media.