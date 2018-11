Canicattì, Allerta meteo di livello Arancione: disposta chiusura del cimitero

Connect on Linked in

In merito alle condizioni meteorologiche avverse che stanno colpendo in queste ore la Sicilia ed in particolare la zona Agrigentina, il Sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura ha diramato un avviso di protezione civile invitando i residenti a prestare ogni opportuno mezzo di protezione dai fenomeni di allagamento che si potrebbero verificare in concomitanza di precipitazioni di carattere temporalesco oltre, data la giornata celebrativa di Tutti i Santi che precede la Commemorazione dei defunti di domani, a disporre per oggi la chiusura del cimitero comunale.

In particolare, il primo cittadino della città del Parnaso invita la cittadinanza a:

– Non allontanarsi dalle proprie abitazioni, se non per urgenze indifferibili;

– Evitare di Mettersi alla guida di motoveicoli, se non per casi di urgente necessità;

– Fare molta attenzione a transitare sui viadotti, a causa delle forti raffiche di vento;

– Non soggiornare o permanere su seminterrati posti sollo il livello autostradale;

– Mettere al sicuro beni collocati in locali potenzialmente allagabili;

– Parcheggiare i propri autoveicoli evitando le zone a rischio;

– Evitare di sostare sotto alberi, pali della pubblica illuminazione e della rete elettrica e telefonica, cornicioni, pensiline, ecc;

– Prestare attenzione agli avvisi pubblici enunciati dalle autorità.

Al fine di assicurare maggiormente la sicurezza della popolazione, i volontari della Guardia Ambientale del Mediterraneo G.E.Z.A. di Canicattì hanno disposto un nucleo di pronto intervento che andrà a coadiuvare le forze dell’ordine in caso di necessità.

In caso di pericolo, ecco i contatti a cui rivolgersi per le segnalazioni:

– Polizia Municipale: 0922 734611;

– Commissariato della polizia di Stato: 113 o 0922 7301111;

– Polizia Stradale di Canicattì: 0922 851400;

– Polizia Ferroviaria di Canicattì: 0922 851998;

– Carabinieri: 112 o 0922 851200;

– Vigili del Fuoco: 115 o 0922 852293

Di Pietro Geremia