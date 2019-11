Canicattì, allerta Meteo: disposta la chiusura delle scuole anche domani 12 novembre

Print This Post

Visto il perdurare del rischio meteo, anche per domani tutte le scuole di Canicattì rimarranno chiuse.

Nelle ore scorse la Protezione civile ha diramato un nuovo avviso di allerta Meteo di livello Arancione con rischio idrologico e idraulico in cui i fenomeni atmosferici saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Per tali motivazioni il Sindaco di Canicattì Ettore di Ventura ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado anche per la giornata relativa al 12 12 novembre 2019.

Si invita la cittadinanza ad essere prudente e a limitare gli spostamenti e a stare lontani dai corsi d’acqua in particolare:non sostare sui ponti o lungo gli argini o le rive di un corso d’acqua in piena

non sostare in aree soggette a esondazioni o allagamenti anche in ambito urbano

non tentare di arginare la massa d’acqua

spostarsi ai piani superiori

non percorrere un passaggio a guado o un sottopassaggio durante e dopo un evento piovoso, soprattutto se intenso, nè a piedi nè con automezzo

allontanarsi dalla località se si avvertono rumori sospetti riconducibili all’edificio (scricchiolii, tonfi) o se ci si accorge dell’apertura di lesioni nell’edificio

Per eventuali problemi o comunicazioni è possibile contattare la centrale della SORIS (Sala Operativa) in H24 al Numero Verde 800 404 040.