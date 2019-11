Canicattì, allerta meteo e chiusura scuole per domani 12 novembre: il Sindaco smentisce

Print This Post

Da qualche ora circola su Facebook un falso avviso di chiusura delle scuole cittadine per domani 12 Novembre a causa del maltempo che continua ad imperversare nell’hinterland agrigentino.

Il sindaco di Canicattì chiarisce che non è stato diramato nessun bollettino ufficiale e tantomeno nessun avviso di chiusra delle scuole per domani 12 novembre.

” Mi giunge notizia che gira su facebook , messanger e whatsapp un messaggio FALSO in ordine alla chiusura delle scuole per domani 12 novembre – commenta il rpimo cittadino – al momento non abbiamo assunto alcuna decisione attendiamo di ricevere il bollettino ufficiale della Protezione Civile “