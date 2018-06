Canicattì, altra tegola per Lodato: denunciato dall’ex legale per diffamazione e calunnia

Connect on Linked in

E’ in arrivo un altro boccone amaro per il trentaquattrenne Daniele Lodato.

Il canicattinese infatti, in seguito alla condanna a ben 30 anni di carcere comminati per l’accusa di omicidio nei confronti del 22enne Marco Vinci in seguito ad una brutta lite avvenuta in un pub di

Piazza Dante, pare sia stato querelato per diffamazione e calunnia dal suo ex legale Luisa Di Fede, in seguito alle dichiarazioni fatte da Lodato nelle precedenti udienze riguardo proprio la strategia difensiva intrapresa durante gli interrogatori con il Pm.

Di Pietro Geremia