Canicattì, ancora fiamme in città: bruciata auto di un operaio

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Continuano ad andare a fuoco le auto a Canicattì.

L’ultimo episodio per ordine di tempo è avvenuto nei giorni scorsi dove il mezzo a quattro ruote appartenente ad un operaio del posto e parcheggiato nelle vicinanze del convento di Padre Gioacchino La Lomia sarebbe dunque andato misteriosamente in fiamme provocando non pochi danni.

Sul posto l’immediato intervento dei vigili del fuoco della locale Compagnia che, una volta spento l’incendio, hanno dato il via libera alle forze dell’ordine per le indagini di rito.

Di Pietro Geremia