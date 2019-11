Canicattì, ancora fuori uso sistema informatico del Comune dopo l’attacco degli hacker

Connect on Linked in

Le reti informatiche del Comune di Canicattì continauno ad avere problemi dopo che, nei gironi scorsi, sono state prese di mira da un attacco hacker che ha visto come obiettivo i sistemi informatici del Comune, dell’Ospedale Barone Lombardo e del Poliambulatorio di via Pietro Micca, rendendo così decisamente più difficoltosi i servizi erogati ai fruitori degli uffici demografici e di protocollo nonché del pronto soccorso del nosocomio canicattinese, all’intera banca dati resterebbe ancora seriamente compromessa.

Da una prima analisi delle banche dati parrebbe infatti che queste non solo risulterebbero facilmente attaccabili, per via di una non adeguata custodia, ma che nonostante il tempo trascorso siano tuttora operative a mezzo servizio.

Una situazione paradossale in quanto alcuni uffici pubblici non potendo accedere ad alcuni dati online, possibilmente andati persi in via permanente, non potrebbero di fatto svolgere le attività previste per il proprio ambito lavorativo.

Di Pietro Geremia